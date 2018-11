Arheolozi otkrili način kako su izgrađene piramide? (video)

Egipatske piramide su arhitektonsko čudo i malo je onih koje te građevine ne fasciniraju. Izgrađene od blokova, u proseku teških 2,3 tone (u slučaju velike piramide), i danas stoje gotovo netaknute. Kako su drevni Egipćani uspeli da ih izgrade pre više hiljada godina, i dalje je misterija.

Prema rečima Mustafe Vazarija, sekretara egipatskog Ministarstva za antikvitete, pronalazak rampe je vrlo važno otkriće, jer je ona prvi dokaz koji pokazuje kako su blokovi bili podizani i transportovali iz kamenoloma, piše Biznis insajder.

