„Pili smo ovo pre 30 godina“: Stranci tek sad otkrili ovo piće, Balkanci vrište od smeha (video)

Balkansko piće iz 90-ih postalo je svetski hit na TikToku. Dok stranci prave "koktel", ceo region vrišti od smeha, evo o čemu je zapravo reč.

Balkansko piće, simbol devedesetih, stranci su tek sada otkrili. Predstavili su ga kao novi trendi koktel. Dok TikTok profil sa milionima pratilaca objašnjava recept, region vrišti od smeha.

Reč je o mešavini koja je kod nas decenijama opštepoznata. Neverovatno je da je prosta kombinacija iz mladosti postala „luksuz“ na globalnoj mreži.

Viralni snimak izazvao je lavinu komentara, dok svetski miksolozi pokušavaju da dokuče tajnu ukusa koji je Balkanu odavno sasvim normalan.

Bambus kao novi „koktel“: Balkanci vrište od smeha

Balkansko piće poznato kao bambus postalo je svetski viralni hit nakon što ga je popularni strani profil predstavio kao „novi koktel” koji se mora probati.

Jednostavna mešavina crvenog vina i kole prikupila je skoro dva miliona pregleda za samo tri dana, izazivajući nevericu širom regiona.

Dok stranci oduševljeno otkrivaju recept koji je na našim prostorima decenijama standard, ispod snimka se nanizala gomila komentara ljudi sa Balkana koji ne kriju smeh zbog ovog „otkrića”.

Mi smo ovo pili pre 30 godina

Komentari čitalaca najbolje opisuju ovaj apsurd:

„Balkanci se smeju“, „Pili smo ovo pre više od 30 godina, kako su oni to tek sad otkrili?“, „Mi ovo piće zovemo bambus. Ništa novo za nas“, „Dobro došli u istočnu Evropu“.

Mnogi su istakli i nostalgičnu stranu:

„To kod nas piju studenti koji ne mogu da priušte skuplja pića“, „Balkanci su toliko ispred ostatka sveta“, „Ovo je prvo alkoholno piće koje mladi na Balkanu probaju“.

Kako se pravi bambus?

U viralnom videu proces je krajnje jednostavan. Čaša za vino se puni ledom, sipa se crno vino, a zatim se dodaje kola. Dok svet ovaj postupak prati kao vrhunsku miksologiju, Balkan se smeje. Za nas je to i dalje najbrži način za osveženje uz piće koje svi znaju.

Globalni hit ili balkanski klasik?

Bambus je za svet možda novi trend, ali za Balkan ostaje simbol druženja i mladosti. Viralni snimak nas je podsetio da su najbolje stvari često najjednostavnije.

Bez obzira na milionske preglede i fensi nazive, recept sa naših prostora nema rok trajanja. Crno vino, kola i led ostaju neprevaziđena kombinacija.

