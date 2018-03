Beskućnik poslao poruku koja nam svima daje NADU (foto)

Čarli Henesi je beskućnik kom je pre nekoliko dana jedan od prolaznika poklonio stari mobilni telefon na kojem je mogao da koristi besplatan internet. A onda je život počeo da mu se menja…

Čarli, koji živi na londonskim ulicama, odlučio je da otvori nalog na Tviteru. Desetak dana nakon otvaranja, prikupio je 29 hiljada pratilaca, a život je počeo da mu se menja nabolje.

Where is Spring?

in the seeds that flower only in my heart

when someone stops to talk awhile

in every act of kindness

and the warmth of every strangers smile

Where is Spring?

I think you already know

Within. Where all things grow#WorldPoetryDay

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) March 21, 2018