Bizaran natpis na grobu nasmejao je ceo region, ovako nešto još niste videli (foto)

Ovaj bizaran natpis na grobu nije obična poruka. Otkrijte zašto ceo region bruji o ovome i da li je to vrhunac crnog humora.

Smrt je obično tabu tema o kojoj se govori šapatom. Ali ponekad bizaran natpis na grobu, poput ovog i drugih kakvi se viđaju na brdovitom Balkanu, umeju da razbiju tu tešku atmosferu. Zbog toga ti natpisi postanu glavna tema na društvenim mrežama širom regiona.

Umesto standardnih stihova o večnom miru, anđelima i tuzi, ovaj pokojnik – ili njegova porodica – odlučili su se za pristup koji se retko viđa.

„Ja sam Titov dvojnik, imam svoj pravac, sve narode volim, ja sam pravoslavac“, stoji uklesano na grobu koji je snimljen negde u Srbiji.

Fotografija koja munjevitom brzinom kruži internetom prikazuje spomenik koji prkosi svim nepisanim pravilima tradicije i pristojnosti. Ovaj spomenik donosi dozu crnog humora tamo gde ga najmanje očekujemo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com