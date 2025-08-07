Bizaran trend: Kinezi su pronašli neobičnog saveznika protiv stresa, nećete verovati o čemu se radi

U svetu prepunom stresa, ljudi traže sve kreativnije načine da se opuste.

Dok bi mnogi pomislili na meditaciju, jogu ili fizičku aktivnost, u Kini se pojavio iznenađujući trend: odrasli sve češće koriste cucle kao sredstvo za smirenje i bolji san.

Psihološki fenomen regresije

Stručnjaci ovaj trend objašnjavaju kroz koncept regresije – psihološki mehanizam u kojem se osoba, suočena sa stresom, podsvesno vraća u ranije razvojne faze. Cucla, kao simbol sigurnosti iz detinjstva, pruža osećaj utehe i kontrole.

Popularnost i tržište

Cucle za odrasle koštaju od 1 do čak 70 evra. Najuspešnije online prodavnice u Kini prodaju hiljade komada mesečno. Korisnici tvrde da im cucla pomaže da se opuste na poslu, bolje spavaju i osećaju „kao beba“.

Ipak, stručnjaci pozivaju na oprez. Dr Tang Caomin sa Univerziteta Sičuan upozorava da dugotrajno korišćenje cucli može izazvati:

– Poremećaje temporomandibularnog zgloba (bol, škljocanje, otežano otvaranje usta)

– Oštećenja oralne sluzokože

– Rizik od čireva zbog neprilagođenog dizajna i materijala

Iako cucle za odrasle mogu pružiti kratkoročnu utehu, stručnjaci preporučuju oprez i savetovanje sa psihologom. Postoje bezbedniji načini za upravljanje stresom – od tehnika disanja do profesionalne podrške.

