Bosancu je hitno bio potreban čekić pa ga je napravio sam, plakaćete od smeh kad vidite od čega

Ovaj improvizovani čekić dokazuje da nužda rađa najluđe ideje. Pogledajte kako je legendarni telefon postao alat koji je nasmejao do suza ceo region.

Umesto da odustane pred preprekom, jedan maštoviti Bosanac odlučio je da stvar preuzme u svoje ruke. Kreirao je improvizovani čekić koji je nasmejao ceo region.

Fotografija koja kruži internetom prikazuje rešenje koje je istovremeno urnebesno i, ruku na srce, funkcionalno. Jer znajući da nema ništa jače i čvršće od jednog legendarnog modela telefona pa je „majstoru“ iz Bosne palo na pamet od tog neuništivog predmeta napraviti čekić.

Ovaj prizor savršeno ilustruje mentalitet da za svaki problem postoji rešenje, samo ako ste dovoljno kreativni.

