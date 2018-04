Britanskoj policiji se ceo svet smeje zbog ovog foto-robota (foto)

Policija u Varvikširu, okrugu u Velikoj Britaniji, objavila je u utorak skicu lopova za kojim intenzivno tragaju, a koji je u februaru na prevaru upao ženi u stan i pokrao je.

I ne bi ništa bilo neobično da foto-robot kriminalca ne izgleda, u najmanju ruku, čudno.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018