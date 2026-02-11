Brutalna istina o životu u Americi iz ugla jednog Balkanca: Nemam s kim kafu da popijem (VIDEO)

Naš narod u inostranstvu uglavnom nostalgično gleda na život u domovini. Pogledajte video pa sami prosudite o životu u Americi.

Život u Americi mnogima je nedosanjan san. Ali, činjenica je da naš narod u inostranstvu uglavnom nostalgično gleda na život u domovini.

Ipak, sve zavisi i u koji deo sveta se otisnete. Upoznajete novi narod, novu kulturu, prilagođavate se njihovim običajima….nekada to i nije tako jednostavno.

Na jednom Facebook kanalu osvanuo je video jednog čoveka sa Balkana koji se tokom vožnje snima i govori o životu u Americi.

Bez puno komentara delimo video pa sami prosudite da li to je to pravi “američki san”.

Nemam s kim kavu popiti u Americi. individualizam je bolestLOLA IZ KOLA Posted by Sa svih strana, i s Balkana on Saturday, February 17, 2024

