Celi život jedete Jaffa keks pogrešno – ovo je jedini pravi način

Mnogo ljubitelja ovog omiljenog keksa koristi različite metode: grickaju dok ne dođu do žele‑punjenja, stavljaju ceo keks u usta ili prvo jedu želatinasti deo. Ali prema istraživanju i izjavama proizvođača, postoji jedan pravi način da se jede Jaffa.

Šta kažu istraživanja

Studija napravljena u Velikoj Britaniji pokazala je sledeće navike:

28 % ljudi gricka keks u krug dok ne stignu do želea, pa taj deo poseb­no uživaju.

35 % ljudi pojede keks u dva zalogaja, tako da prvi griz ostane u obliku polumeseca

20 % ljudi ubaci cele keksiće u usta odjednom

Samo manji broj (6 %) prvo pojede žele, pa ostatak keksa

Međutim, proizvođač jasno navodi da „najispravniji“ način nije ni među najčešćim — i objasnio je zbog čega.

Kako je „ispravan“ način uživanja

Prema kompaniji McVitie’s i stručnjaku za senzorne doživljaje, pravi način je da grickate oko žele‑punjenja kružno, zatim poslednji zalogaj bude upravo taj deo sa želeom. Taj redosled omogućava optimalnu kombinaciju biskvita, želea i čokolade — stoji da „hedonistička tačka pucanja“ leži u tom trenutku kada se sve ukusi spoje.

Drugim rečima: umesto da prvo dodirnete čokoladni sloj ili odmah krenete od želea, poželjno je da se prvo upustite u krug grickanja i sačuvate taj finalni zalogaj za pun doživljaj.

Zašto ovaj način ima smisla

Stručnjaci navode da se pri ovom načinu postigne:

Uravnotežen kontakt sa tri sloja keksa – čokoladnim, želeom i biskvitom.

Dublje senzorno iskustvo – poslednji zalogaj ima najbogatiji ukus.

Svesniji pristup uživanju – više pažnje posvete strukturi i ukusu umesto brzog konzumiranja.

Da li to znači da drugi načini nisu „pogrešni“?

Nije da su ostali načini potpuno neprihvatljivi — mnogi uživaju u svojoj verziji i to je sasvim u redu. Ali ako želite da iskusite Jaffu onako kako je proizvođač zamislio i kako su ukusi najoptimalnije spojeni, vredi pokušati ovaj predloženi način.

