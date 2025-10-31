Celi život jedete Jaffa keks pogrešno – ovo je jedini pravi način

Mnogo ljubitelja ovog omiljenog keksa koristi različite metode: grickaju dok ne dođu do žele‑punjenja, stavljaju ceo keks u usta ili prvo jedu želatinasti deo. Ali prema istraživanju i izjavama proizvođača, postoji jedan pravi način da se jede Jaffa.
Šta kažu istraživanja
Studija napravljena u Velikoj Britaniji pokazala je sledeće navike:
- 28 % ljudi gricka keks u krug dok ne stignu do želea, pa taj deo posebno uživaju.
- 35 % ljudi pojede keks u dva zalogaja, tako da prvi griz ostane u obliku polumeseca
- 20 % ljudi ubaci cele keksiće u usta odjednom
- Samo manji broj (6 %) prvo pojede žele, pa ostatak keksa
Međutim, proizvođač jasno navodi da „najispravniji“ način nije ni među najčešćim — i objasnio je zbog čega.
Kako je „ispravan“ način uživanja
Prema kompaniji McVitie’s i stručnjaku za senzorne doživljaje, pravi način je da grickate oko žele‑punjenja kružno, zatim poslednji zalogaj bude upravo taj deo sa želeom. Taj redosled omogućava optimalnu kombinaciju biskvita, želea i čokolade — stoji da „hedonistička tačka pucanja“ leži u tom trenutku kada se sve ukusi spoje.
Drugim rečima: umesto da prvo dodirnete čokoladni sloj ili odmah krenete od želea, poželjno je da se prvo upustite u krug grickanja i sačuvate taj finalni zalogaj za pun doživljaj.
Zašto ovaj način ima smisla
Stručnjaci navode da se pri ovom načinu postigne:
Uravnotežen kontakt sa tri sloja keksa – čokoladnim, želeom i biskvitom.
Dublje senzorno iskustvo – poslednji zalogaj ima najbogatiji ukus.
Svesniji pristup uživanju – više pažnje posvete strukturi i ukusu umesto brzog konzumiranja.
Da li to znači da drugi načini nisu „pogrešni“?
Nije da su ostali načini potpuno neprihvatljivi — mnogi uživaju u svojoj verziji i to je sasvim u redu. Ali ako želite da iskusite Jaffu onako kako je proizvođač zamislio i kako su ukusi najoptimalnije spojeni, vredi pokušati ovaj predloženi način.
