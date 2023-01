Ceo život smo pogrešno jeli ovu čokoladu! (VIDEO)

Čuvena poslastica nepravilnog oblika bila je i ostala enigma mnogima, upravo zato što je teško shvatiti kako bi takav slatkiš poput Tobleronea trebalo da jjede. Jedan Tiktoker odlučio je da predstavi pravilan način kako da “navalite” na svoju čokoladnu štanglu.

Naime, Sidni Raz je korisnicima ove društvene mreže nedavno skrenuo pažnju na čuvenu švajcarsku čokoladu. U jednom od svojih videa, Sidni u ruci drži svima dobro znanu trouglastu kutiju i obraća se svojoj publici čuvenom uvodnom rečenicom:

“Evo nečega što nisam znao do svojih 30-ih”, rekao je Sidni, a zatim je otvorio čokoladu i na njoj demonstrirao pravilan način da odlomite jedan trougao svoje Toblerone. On je to uradio tako što je uštinuo dva vrha i približio ih, pri čemu se jedan od segmenata odvojio od ostalih lako i bez muke. Sidni je zatim rekao:

“Trebalo bi da uštinete Toblerone, ja sam delove uvek odlamao”, rekao je on. Kako to izgleda u praksi, pogledajte u videu:

