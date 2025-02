CIA aktivno traži ljude s ovim poremećajem jer su prirodno pažljiviji, sumnjičaviji i imaju jače pamćenje

Bivši CIA špijun, otkrio je da informativna agencija zapošljava ljude sa određenim nivoom anksioznosti, smatrajući to zapravo za „supermoć“.

Endru Bustamante, koji je sedam godina radio kao tajni agenta CIA, rekao je da organizacija aktivno traži ljude s ovim poremećajem jer su prirodno pažljiviji, sumnjičaviji i imaju jače pamćenje.

– Anksioznost je supermoć u svetu špijunaže – rekao je.

„Ona vas održava u životu, drži vas oštrim.“

Međutim, Bustamante je naglasio da anksioznost može biti veoma štetna ako osoba ne zna kako da je kontroliše, piše „Dejli mejl“.

– Svako ko ima anksioznost zna za spiralu koja iz nje proističe – rekao je.

„CIA nas uči kako da se oporavimo, regenerišemo i održimo naše energetske rezerve i mentalno zdravlje.“

Bustamante je objasnio da i njegova supruga, koja je takođe agent CIA-e, pati od anksioznosti, ali je naučila kako da „ostane prisebna“ kroz rutinu.

Ta rutina uključuje konzumaciju iste hrane svako jutro, koju može pronaći bilo gde u svetu, poput jaja i toplog čaja.

– To je veoma predvidiva, umirujuća rutina protiv anksioznosti – rekao je Bustamante.

„Ljudi ne shvataju da 90 odsto anksioznosti koju osećate tokom dana zapravo zavisi od prvih dva sata nakon buđenja.“

Bustamante je regrutovan u CIA-u nakon što je napustio američko vazduhoplovstvo i prijavio se za Mirovni korpus. Dok je bio u vazduhoplovstvu, specijalizovao se za nuklearne interkontinentalne balističke rakete (ICBM), a za svoj rad dobio je medalje u Avganistanu i Iraku.

Bustamante veruje da tehnike mogu pomoći i običnim ljudima u svakodnevnom životu. Govoreći u svom podkastu „Svakodnevni špijun“ (eng.Everyday Spy), Bustamante je objasnio kako CIA pomaže agentima da svoju anksioznost iskoriste na produktivan način.

– Ako započnete dan sa puno promena, pretnji ili konfuzije, gotovo je sigurno da ćete tokom dana osećati veliku anksioznost – rekao je.

– Ali ako uspete da prvih dva sata dana provedete u stanju niske anksioznosti, moći ćete da sačuvate i zaštitite svoje energetske rezerve do kraja dana – istakao je bivši špijun.

Bustamante je objasnio da većina ljudi još ujutru nesvesno sebi otežava dan tako što odmah posegne za kafom, proverava telefon i prati vesti.

– Sve te stvari im povećavaju anksioznost i samo upropaste ostatak dana – rekao je.

Preporučio je ljudima da ne podešavaju alarm na telefonu, već na posebnom uređaju, i da postave alarm koji će im označiti kada mogu da koriste telefon.

– Tako da, kada se probudite, ne možete ni da dotaknete telefon i ne možete da tražite informacije – objasnio je.

Još jedan bivši agent CIA-e podelio je dodatne detalje o praksama zapošljavanja u agenciji, otkrivajući da ona traži ljude sa sociopatskim sklonostima.

Sociopata nema empatiju i nemoguće ih je kontrolisati

„Sociopata“ je osoba koja nema empatiju, zanemaruje osećanja drugih i može da manipuliše ili nanosi štetu ljudima bez griže savesti, često iz lične koristi.

Džon Kirijaku, koji je 14 godina radio kao agent CIA, rekao je:

„Sociopate je nemoguće kontrolisati.“

„Oni prolaze ispod radara jer nemaju savest i lako prolaze poligrafski test, pošto ne osećaju krivicu.“

– Ljudi koji imaju sociopatske tendencije ipak imaju savest, ali su i dalje sasvim srećni da rade u moralnim, pravnim i etičkim sivim zonama – dodao je Kirijaku.

Kirijaku je priznao da i sam spada u tu kategoriju, objašnjavajući kako mu nije predstavljalo problem da provaljuje u kuće i postavlja prislušne uređaje.

Kao opravdanje za svoje postupke koristio je uverenje da je deo „dobrih momaka“ i da ga njegova zemlja treba.

Kirijaku je otkrio jedno od pitanja koje mu je postavljeno tokom razgovora za posao u CIA:

„Rekli su mi:

„Znate da gospodin X u svojoj kući ima nešto što vam treba – bilo da je to dokument ili nešto drugo. Radili ste na tome da ga regrutujete kako bi vam na kraju predao taj dokument. Ali on nije regrutabilan. Na kraju, kada ga zamolite za dokument, on vam kaže – ne. Šta ćete uraditi?“

Ja sam rekao:

„Provaliću u kuću i uzeti dokument.“ To mi je delovalo kao potpuno logičan odgovor.“

Bivši agent je objasnio da je verovao da je na strani „dobrih momaka“, a da je gospodin X sigurno bio negativac, poput nekog ruskog naučnika.

