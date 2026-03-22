Čitulje Čaku Norisu i u beogradskim listovima: I sad budi car i sahrani samog sebe

Američki glumac, majstor borilačkih veština i junak brojnih viceva u kojim se veličaju njegove sposobnosti i snaga - Čak Noris, koji je umro pre nekoliko dana, dobio je čitulje u današnjim izdanjima i nekih beogradskih listova.

U umrlici posvećenoj Čak Norisu Kostolomcu, objavljenoj u listu Politika, poručeno mu je „čak i u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe“.

„Zauvek u našim srcima, tvoji najdraži“, u potpisu je desetak ovdašnjih nadimaka.

I u Večernjim novostima je objavljena čitulja, uz potpis samo sa imenima, data „iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa“.

(Beta)

