Crnogorci opet do suza nasmejali skoro ceo region: Pogledajte kako prodaju lubenice, ovo može samo kod nas (foto)

Pa sigurno mu se mora priznati da je veoma duhovit.

Marketing je pola prodaje, kažu oni koji nam prodaju priče o proizvodima, a ne same proizvode. Da je takva vrsta reklama zašla u svet u kome je jedina vrsta reklamiranja bilo verovanje na reč i iskustvo ranijih korisnika, možemo videti na objavi koja je osvanula na stranici Podgorički vremeplov.

Želeći da privuče pažnju kupaca nepoznati prodavac lubenica stavio je opis koji aludira na ono što korisnik očekuje od ovog povrća – slast, prenosi Novi.ba.

Obzirom da je seksizam sastavni dio marketinga, a i naših prostora, prodavac je spojio dobru staru „Tuđe slađe“ uz najbolji kvalitet lubenice te je nastao opis: „Slađa od tuđe žene“.

Osim komentara da je „to nemoguće“ – biti slađi od tuđe žene – bilo je i ovakvih komentara:

– Reklama odbija ove oženjene.

– Tuđa žena je nesreća.

– Samo ako nisu pukle.

