Crvena Orbita: Japan provokacijama izaziva zabrinutost dok se svet okreće Kini – razvoju prilika a ne pretnji

PEKING – U ovonedeljnom izdanju emisije govorili smo o japanskim provokacijama koje izazivaju veliku zabrinutost Međunarodne zajednice – da bi se Japan mogao okrenuti starom putu militarizma.

No, predstavili smo i rezultate foruma u Davosu, gde je razvoj Kine viđen kao prilika, a ne pretnja za svet. Tu su i teme iz sveta ekonomije, gde se jasno vidi da je i EU sve više okrenuta trgovinskoj razmeni sa Kinom, posebno nakon tarifne politike SAD-a. Zvanično je otvoren Festival Fenjera u Zigongu, o čemu smo između ostalog govorili u rubrici Kulture. Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

(Beta)

