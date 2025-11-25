Crvena orbita: Šta za Kinu predstavlja novonastala politička situacija sa Japanom, a šta kažu građani

Predstavljamo Crvenu orbitu. Nedeljni magazin posvećen najvažnijim dešavanjima u Kini, sa refleksijom na Balkan ali i ostatak sveta. Emisija će biti dostupna na našim platformama svakog petka, a možete očekivati i određene sagovornike, intervjue te zanimljive priloge.

U ovonedeljnom izdanju govorili smo o novonastaloj situaciji između Kine i Japana. Predstavili smo mišljenje građana koje je u suprotnosti sa tamošnjom Vlasti. Tu su i teme iz ekonomije, koje se uveliko tiču Evropske unije. Naravno, govorili smo i o kulturnim manifestacijama, gde je zablistao Tibetanski ples, kao jedan od trenutno najpopularnijih u kineskom online svetu.

Autor i voditelj: Omer Zec

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

