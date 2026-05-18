Cvet po mesecu rođenja otkriva karakter bolje od horoskopa: Pronađite svoj i proverite šta govori o vama

Cvet po mesecu rođenja otkriva vaš karakter bolje od horoskopa. Pronađite svoj i proverite šta tačno govori o vama.

Cvet po mesecu rođenja otkriva o vašem karakteru i sudbini mnogo više nego horoskopski znak. Ova tradicija potiče iz davnih vremena kada se kroz jezik cveća komuniciralo bez reči.

Svaki mesec zapravo ima dva cveta, a onaj drugi, manje poznati, često nosi daleko precizniji opis vaše prave prirode. Pogledajte koji simbol vlada vašim rođenjem i proverite šta to znači.

Zašto cvet otkriva više od datuma rođenja

Cveće se vekovima vezivalo za sezonu, mitologiju i lekovita svojstva. Kada su Viktorijanci napravili kalendar cvetova, nisu birali nasumično. Svaki cvet nosi simboliku koja se poklapa sa energijom meseca u kome najbolje uspeva. Zato vaš rođendanski cvet nije ukras, već vrsta emotivnog otiska.

Cvet meseca rođenja od januara do juna

Januar pripada karanfilu i visibabi. Karanfil simbolizuje odanost i ljubav koja izdrži zimu, dok visibaba nosi nadu. Osobe rođene u januaru retko odustaju, čak i kada se sve oko njih zaledi.

Februar dobija ljubičicu i primulu. Ljubičica je znak skromnosti, ali i tihe upornosti. Februarski tip retko prvi pruža ruku, ali kada to uradi, ostaje uz vas godinama.

Mart nosi narcis. Ne, nije reč o sujeti. Narcis simbolizuje novi početak i nesebičnost prema bližnjima. Martovski ljudi imaju dar da podignu druge kada sami posrću.

April pripada belom radu i slatkom grašku. Beli rad označava nevinost i otvoreno srce, slatki grašak blaženstvo. Aprilci su retko cinični, čak i kada ih život natera da budu oprezni.

Maj dobija đurđevak i glog. Đurđevak je simbol povratka sreće, glog uspeha. Majski tipovi imaju neobičnu sposobnost da se izvuku iz svake nezgodne situacije.

Jun pripada ruži i orlovim noktima. Ruža je strast, orlovi nokti privrženost. Junci znaju da vole snažno, ali traže da budu voljeni jednako jako.

Šta tačno znači cvet rođenja za drugu polovinu godine

Jul donosi lokvanj i kukurek. Lokvanj simbolizuje čistotu emocija, kukurek hrabrost. Julski karakter zna da pliva po mirnoj površini dok ispod ključa oluja.

Avgust pripada gladioli i maku. Gladiola je simbol snage karaktera, mak miran san. Osobe rođene uavgustu su lideri koji se ne plaše konflikta.

Septembar nosi astru i dragoljub. Astra znači mudrost, dragoljub patriotizam i privrženost porodici. Septembarski tip najpre razmisli, pa onda reaguje.

Oktobar dobija nevena i kosmeju. Neven je simbol toplote i postojanosti, kosmeja harmonije. Oktobarci su miritelji u svakom društvu.

Novembar pripada hrizantemi. Lojalnost i radost su njena suština. Novembarci su prijatelji koji ostaju kada drugi nestanu.

Decembar nosi božikovinu i narcis božićni. Simbol je zaštite i obnove. Decembarski tip ima dar za nove početke, posebno kada se čini da je sve gotovo.

Koji je najređi cvet

Najređi je đurđevak za maj jer cveta svega dve do tri nedelje godišnje. Ako ste rođeni u maju, vaš simbol bukvalno postoji manje od mesec dana u prirodi.

Kako da iskoristite svoj cvet po mesecu rođenja

Posadite ga u saksiju ili baštu. Ne zbog praznoverja, već zato što briga o sopstvenom simbolu menja odnos prema sebi. Ljudi koji gaje cvet svog meseca često prijavljuju da im se popravlja koncentracija. Možete ga koristiti i kao motiv za poklon, tetovažu ili miris parfema.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com