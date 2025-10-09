Da li znate zašto se ljudi ljube?

Zašto ljudi praktikuju ljubljenje i kako je ova navika započela? Taj čudan gest koji uključuje pritiskanje usana uz tuđe može izgledati intrigantno, ali postoji više razloga zbog kojih se ljubimo.

Iako se ljubimo iz raznih razloga – iz ljubavi, radosti ili kao znak pozdrava, čin ljubljenja zaista može delovati pomalo neobično.

Znate li da jedan običan poljubac, u kojem su uključena samo dva mišića, sagori oko 2-3 kalorije, dok strastveniji poljubac koji uključuje 23-34 mišića može da potroši i do 5-26 kalorija po minutu? Fascinantno, zar ne?

Iako su mnoge teorije iznete o poljupcima i zašto ih praktikujemo, postoji nekoliko zanimljivih činjenica koje ih objašnjavaju.

Prvo, ljubljenje izaziva hemijsku reakciju u mozgu koja oslobađa oksitocin, poznat kao „hormon ljubavi“, koji izaziva osećaj naklonosti. Ova hemikalija je ključna za jačanje veze između ljudi.

Neki poljupci su proizvod romantične ljubavi. Osjećaj uzbuđenja i leptirići u stomaku koji prate početak ljubavi posledica su oslobađanja dopamina, poznatog kao „hormon sreće“.

Međutim, poljupci često imaju i seksualnu motivaciju. Starija istraživanja sugerišu da žene procenjuju potencijalne partnere na osnovu poljupca, dok muškarci koriste poljupce kako bi povećali nivo polnih hormona i proteina koji pomažu u pripremi partnerke za intimni odnos.

Naravno, osim svih ovih razloga, ljubljenje jednostavno prija. Usne su prepune nervnih završetaka, pa osećaj dodira i bliskosti donosi zadovoljstvo i opuštanje.

U suštini, ljubljenje je čin koji izaziva mnoštvo hemijskih reakcija u našem telu, dok istovremeno jača veze i pruža zadovoljstvo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com