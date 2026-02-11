Da vidimo zaslužujete li vozačku: Ko ima prednost na ovoj raskrsnici? (foto)

Pogledajte sliku i recite - ko ima prednost na ovoj raskrsnici? Ne brukajte se, rešenje će vas možda iznenaditi.

Raskrsnica koja svađa Balkan – ko ima prednost i zašto većina greši?

Dolazak na raskrsnicu tokom vožnje često može izazvati zbunjenost. Ako se tri vozila istovremeno nađu na istoj raskrsnici, to može dovesti do komplikacija, ali njih je ipak lako izbeći.

Internetom se proširila fotografija koja simulira jednu od mogućih situacija. Na raskrsnici bez semafora i saobraćajnih znakova su se istovremeno našla tri vozila, a pitanje je ko ima prednost?

Dva vozila idu pravo, a jedno skreće

Žuti i plavi auto na ovoj raskrsnici nastavljaju pravo, dok kamion skreće levo. Dobro proučite fotografiju, razmislite i probajte da tačno odgovorite na pitanje.

Razmišljajući o tačnom odgovoru, potrebno je znati o kakvoj se raskrsnici radi. Budući da na prikazanoj raskrsnici nema ni semafora ni saobraćajnih znakova, važi pravilo desne strane.

Prema njemu, vozilo na levoj strani mora prepustiti prednost vozilu koje mu se nalazi zdesna.

Sledeći put kada budete u gužvi, setite se ove slike i zapitajte se koliko vaših sugrađana zapravo zna ko ima prednost, a koliko njih vozi samo na sreću i bezobrazluk.

