Dala je više od 10.000 dolara za ljubavne terapeute: Zahvaljujući ovim cakama, danas je udata za milionera (VIDEO)

Dafne Nunjez na svom TikTok nalogu na kojem je prati skoro 90.000 ljudi otkriva ženama kako da se upuste u vezu o kakvoj su oduvek maštale.

Ona je kao primer toga navela svoju drugaricu koja je bila bez partnera skoro 10 godina, danas je udata ni manje ni više nego za multimilionera koji je drži kao malo vode na dlanu.

Naime, pre nego što je pronašla ono o čemu je oduvek maštala, Dafnina prijateljica je trošila čak i do 10.000 dolara na ljubavne terapuete koji nisu uspevali da reše njen problem.

Naime, suština cele priče je, kako ona otkriva, da treba da izlazite samo sa muškarcima koji mogu u potpunosti da razumeju vašu žensku energiju.

Predstavila je nekoliko pravila koja uključuju da se muškarac pobrine za sledeće: planiranje sastanka, prevoz, odabir restorana, naručivanje hrane za vas, posluživanje i sečenje hrane.

Šta misli da je važno

Kako Dafne otkriva vrlo je važno u početnim fazama veze detaljno posmatrati kako će se muškarac ophoditi u različitim situacijama.

Na primer, ako se interesuje kakvu hranu volite, a kakvu ne onda je to dobar znak. Otkrila je takođe i caku zahvaljujući kojoj će muškarac više da razmišlja o vama i da vas želi više.

„Dozvolite mu da vas viđa samo jednom nedeljno najmanje dva meseca.“, rekla je Dafne, a prenosi kurir.rs.

