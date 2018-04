Dečak (12) se posvađao s roditeljima, ukrao karticu i otišao na drugi kontinent (video)

Jedan 12-godišnjak iz Sidneja nije želeo da prihvati odbijanje roditelja da idu na odmor na Bali i rešio je da stvar uzme u svoje ruke i potpuno sam ode na odmor o kojem mnogi sanjaju.

Posle žučne rasprave sa majkom, mladi Dru je ukrao roditeljima kreditnu karticu i umesto u školu, otišao na odmor u Indoneziju.

Twelve-year-old Drew isn’t the first kid to run away from his parents after a fight, but he could very well be the first who’s made it all the way to Bali. #9ACAhttps://t.co/AvFjkZs7W2 pic.twitter.com/bqeggGpgRK

— A Current Affair (@ACurrentAffair9) April 23, 2018