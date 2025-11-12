Dijamantski broš, koji je Napoleon izgubio kod Vaterloa, prodat za 3,5 miliona franaka

Dijamantski broš, koji je francuski car Napoleon Bonaparta izgubio bežeći iz bitke kod Vaterloa početkom 19. veka, prodat je danas za više od 3,5 miliona švajcarskih franaka (3,79 miliona evra) na aukciji u Ženevi, saopštila je aukcijska kuća Sotbi.

Broš, koji može da se nosi i kao privezak, sadrži ovalni dijamant teži od 13 karata, oko kojeg su manji brušeni dijamanti.

Prodat je za znatno veći iznos od očekivanog, budući da je gornja granica njegove vrednosti pre prodaje procenjena na 200.000 franaka (216.000 evra).

Cena na aukciji je dostigla 2,85 miliona franaka (3,08 miliona evra), na šta se obračunavaju naknade i drugi troškovi uključeni u konačnu cenu.

Okrugli dragulj je nađen među Napoleonovim ličnim stvarima, u kočijama koje su se zaglavile na blatnjavom putu, dok su on i njegovi vojnici bežali od britanskih i pruskih snaga, navodi Sotbi.

Dragulji su duže od dva veka bili deo porodičnog nasleđa pruske kraljevske kuće Hoencolern. Aukcijska kuća Sotbi nije otkrila identitet prodavca, dok je za kupca navela da je „privatni kolekcionar“.

Na aukciji je bio i zeleni beril težak više od 132 karata, koji je Napoleon, kako se veruje, nosio prilikom krunisanja 1804. godine. Taj dragulj je prodat po impresivnoj ceni od 838.000 franaka (906.000 evra), dok je procenjena cena pre prodaje bila više nego 17 puta manja.

(Beta)

