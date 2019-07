Došla je da upozna njegove roditelje, a onda je usledio ŠOK ŽIVOTA

Devojka je bila presrećna što konačno ide kod dečkovih roditelja, ali kada je došla u njihovu kuću, dočekao ju je pravi šok.

Naime, otac njenog dečka je nudista i pred njima hoda sasvim go. Iznenađena žena rekla je svom svekru da nije u redu da se tako ponaša pred gostima te da je reč o velikom nepoštovanju, ali svekar joj je na to odogovorio da je on u svojoj kući i da može da se ponaša kako želi, uključujući i hodanje po kući bez odeće bez obzira ko se u njoj nalazi.

Ona je sve podelila na društvenim mrežama i naglasila kako je rezervisala sobu u hotelu i tamo prenoćila do ranijeg leta za povratak kući koji je rezervisala nakon te neprijatne situacije. I nije pomoglo ni to što njen dečko, u ovom slučaju, drži očevu stranu.

„Kap koja je prelila čašu bila je kada se njegov otac nakon tuširanja nije ogrnuo peškirom već je tako direktno došetao u dnevni boravak“, napisala je.

Dečko joj je rekao da preteruje u svojim reakcijama, i dok se žena vratila u svoj dom, on je ostao sa svojim roditeljima. Većina je komentarisala kako postupak njenog dečka nije bio nimalo u redu, posebno što je prećutao tako bitnu stvar.