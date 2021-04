Došli u supermarket, tamo ih dočekao jeziv prizor (video)

Kupci jednog supermarketa na Tajlandu ostali su u šoku kad su ugledali neobičnog kupca. Naime, po prodavnici je puzio Komodo zmaj, najveći gušter na Zemlji.

Gušter dug skoro 2 metra ‘došunjao’ se u prodavnicu iz obližnjeg kanala u potrazi za hranom. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se gušter penje po policama.

Ovom zastrašujućem prizoru svedočila je nekolicina kupaca koji nisu mogli da veruju svojim očima.

– Svratio sam do marketa kako bih kupio hranu i onda sam ugledao ogromnog guštera unutra. Hteo sam da kupitim i nešto za piće, ali je životinja bila preblizu frižidera pa sam odustao – rekao je jedan kupac.

– Ove životinje mogu biti jako opasne ako ih naljutite pa sam se zbog toga držala po strani i sve snimala telefonom – dodala je žena koja je svedočila zastrašujućem prizoru.

Radnica marketa ubrzo je pozvala policiju koja je uhvatila i odvela divljeg guštera.

Smatra se da zbog dugog sušnog perioda, neobično veliki gušter nije mogao da pronađe hranu na otvorenom pa je bio primoran da dođe u naseljeno mesto ne bi li potražio nešto za jelo.

Komodo zmajevi najveći su gušteri na svetu, a mogu narasti do 3 metra i biti teški od 80 do 150 kg. Žive u kanalima i ribnjacima, a jedu bilo koju životinju koju pronađu i mogu savladati sve, od velike divlje svinje, jelena, sve do manjih sisara. Njihov ugriz može biti smrtonosan zbog otrovne sline koje ispuštaju prilikom napada.

