Drevna klima pomaže u prognozi buduće promene južnoazijskog monsuna

Kako će južnoazijski letnji monsun, koji donosi oko 80 procenata godišnjih padavina u regionu, reagovati na globalno zagrevanje?

Klimatski modeli predviđaju pojačane padavine, ali paradoksalno slabiju atmosfersku cirkulaciju, što je fenomen koji već dugo zbunjuje naučnike. Nova studija objavljena u časopisu Priroda (Nature) oslanja se na topla razdoblja Zemljine daleke prošlosti kako bi pomogla u razumevanju buduće evolucije monsuna, prenosi Sinhua.

Istraživanje, koje su vodili naučnici iz Instituta za atmosfertsku fiziku (IAP) pri Kineskoj akademiji nauka, analiziralo je šest klimatskih scenarija, od epohe srednjeg pliocena (pre 3,3 do 3 miliona godina) do scenarija sa visokim emisijama za period od 2071. do 2100. godine.

Kombinovanjem višemodelskih klimatskih simulacija sa geološkim zapisima, tim je uočio dosledne trendove: padavine u okviru monsuna generalno se povećavaju, dok se cirkulacija slabi iznad Bengalskog zaliva, ali jača iznad severnog Arapskog mora.

Ključna vrednost studije je u povezivanju prošlosti i budućnosti, pokazujući da ovi mehanizmi funkcionišu slično tokom toplih klimatskih intervala, razlikujući se uglavnom u vremenskoj skali. To je istraživačima omogućilo da razviju modele zasnovane na fizici koji precizno projektuju ponašanje budućih monsuna.

„Naši nalazi naglašavaju vrednost paleoklimatskih podataka u usavršavanju predviđanja za jedan od najvažnijih klimatskih sistema na Zemlji, sa dubokim posledicama po bezbednost snabdevanja vodom i planiranje prilagođavanja klimatskim promenama u Južnoj Aziji“, rekao je profesor Džou Tjanđun iz IAP-a.

