Ljudi satima gledaju u sliku i ne vide grešku: Jedan broj nije kao ostali, imate 20 sekundi da ga nađete

Jedan drugačiji broj se krije među redovima slike i izluđuje internet. Imate 20 sekundi, pokrenite štopericu i krenite odmah.

Jedan drugačiji broj sakrio se među desetinama redova ispisanih cifrom 746, a većini ljudi treba mnogo više od 20 sekundi da ga uhvati. Razlika je u samo jednoj cifri. Toliko sitna da mozak preskoči red kao da ga nije ni video.

Kako funkcioniše ova mozgalica sa brojem 746

Pred vama je mreža istih, ponovljenih trojki cifara. Sve izgleda kao 746, red ispod reda, kolona uz kolonu. Negde u toj masi ušunjao se broj koji odudara, i baš zato vara oko. Naš vizuelni sistem pamti šablon posle drugog ili trećeg reda i počinje da preskače detalje.

Pravilo igre je jednostavno. Imate 20 sekundi, telefon na sto, prst dalje od ekrana. Ne pratite redove nasumično. Idite sleva nadesno, red po red, kao da čitate knjigu.

Onog trenutka kad počnete da skenirate u dijagonali, izgubljeni ste.

Trik koji koriste oni koji ovo reše iz prve

Postoji jednostavna tehnika. Umesto da gledate ceo broj 746, fiksirajte pogled samo na srednju cifru. Pratite isključivo kolonu četvorki. Čim negde umesto četvorke iskoči nešto drugo, uhvatili ste uljeza. Ova metoda skraćuje vreme pretrage na nekoliko sekundi.

Druga varijanta. Gledate samo poslednju cifru, pa samo prvu. Tri prolaza po koloni umesto haotičnog lutanja po celoj slici. Suvo, dosadno, ali radi.

Greška koju pravi 80 odsto ljudi

Najčešća zamka nije sporost – zamka je samouverenost. Većina baci pogled na prva dva reda, pomisli „lako je“, i krene da preleće. Tu se gubi vreme.

Uljez se gotovo nikad ne krije u prvom redu, jer oni koji prave ove slike znaju gde pogled prvo pada. Krije se u sredini ili pri dnu, gde pažnja već popušta.

Sasvim druga priča je kad sliku pogledate po drugi put. Tada je uljez očigledan, a vi se pitate kako ste ga uopšte propustili. To nije znak da ste spori. To je dokaz koliko je ljudski mozak loš u dosadnim, ponavljajućim zadacima i koliko ga je lako prevariti šablonom.

Koliko vama je trebalo da nađete drugačiji broj na slici?

