„Putnici kroz vreme“ tvrde da će Tramp opet pobediti na izborima, da će veštačka inteligencija postati dominantan oblik tehnologije, da će ljudi uskoro živeti na Marsu i da će bitkoin postati najkorišćenija valuta na svetu.

Dva muškarca — koji tvrde da se zovu Noa Novak — dala su intervju kako bi dokazali legitimnost svojih tvrdnji.

U njemu Novak iz 2030. godine tvrdi da ga je muškarac pored kog sedi (takođe Noa Novak) uverio da su oni ista osoba.

Još je nepoznato kako je to učinio, pošto to nisu hteli da otkriju, u slučaju da po njih dođe vlada.

„Pokazao mi je gomilu ličnih informacija, rekao mi je gomilu stvari koje sam radio, rekao mi je tok događaja otkad sam se vratio iz 2017. godine“, ispričao je Noa iz 2030. godine.

„Očigledno je da bi mu bilo teško da dođe do tih informacija. Ne bi to mogao da zna osim ako me nije pratio“, dodao je.

Takođe su rekli da će Donald Tramp ponovno biti izabran za predsednika SAD. Dodali su da će veštačka inteligencija postati dominantan oblik tehnologije, da će ljudi uskoro živeti na Marsu i da će bitkoin postati najkorišćenija valuta na svetu. Rekli su i da će ulice uskoro biti prazne, pošto će se automobili s ulice premestiti u vazduh.

