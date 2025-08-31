Džekpot američkog lotoa Pauerbol porastao na 1,1 milijardu dolara

Igrači lotoa „Pauerbol“ (Powerball) u SAD će u ponedeljak imati još jednu šansu za džekpot procenjen na više od milijardu dolara pošto niko nije osvojio glavnu nagradu u subotnjem izvlačenju brojeva.

Još od 31. maja niko nije pogodio svih šest brojeva što je omogućilo da džekpot poraste na 1,1 milijardu dolara, što bi bila peta najveća nagrada u istoriji te igre.

Isplate bi bile raspoređene na 30 godina ili bi dobitnik mogao da izabere trenutni paušalni iznos od procenjenih 498,4 miliona dolara, i jedno i drugo pre oporezivanja.

Šanse za pogodak svih šest brojeva su astronomske: jedan prema 292,2 miliona. Verovatnoća da čoveka udari grom je mnogo veća. Ali sa toliko ljudi koji ulažu novac za šansu za bogatstvo koje menja život, neko na kraju pobedi.

Izvučeni brojevi u subotu bili su 3, 18, 22, 27 i 33, a sedmi, „pauerbol“, bio je 17.

„Paurebola“ za koji tiket košta dva dolara, igra se u 45 država SAD, Distriktu Kolumbija, Portoriku i na Američkim Devičanskim Ostrvima. Izvlačenja su svakog ponedeljka, srede i subote uveče.

(Beta)

