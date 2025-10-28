Ekološka avantura u Sijamenu – Akcija čuvara

SIJAMEN – U kineskom gradu Sijamen ne samo da postoji morski vetar i sunce, već i zeleno čudo. Da li ste spremni da pokrenete zelenu avanturu?

Od obnove močvare do zelenih gradskih pluća, od niskougljeničnog putovanja do harmonije između ljudi i prirode, svaki korak predstavlja avanturu za zaštitu životne sredine. Mia, kao čuvarka, prikuplja zelenu energiju. Hajde da posvedočimo čudu u zaštiti ekološke sredine tokom perioda 14. petogodišnjeg plana! Prilog Kineske Medijske Grupe. (CMG)

#EcoQuestXiamen #GreenChallengeTime

Pripremila: Đi Sju

