Famozna fotka iz Bosne koja je nasmejala čitav internet do suza: Ovaj momak pokušava autobusom da preveze nešto vrlo neobično

Iako je usledila gomila duhovitih komentara, ipak mu se mora priznati da se dobro snašao.

Na Fejsbuk stranici „Scenic Depictions of Slavic Life“ objavljena je nedavno fotografija koju je snimio neko od putnika koji su se vozili autobusom u Bosni.

This dude tryna load a car hood into the bus in Bosnia Posted by Scenic Depictions of Slavic Life on Wednesday, January 17, 2024

Hiljade ljudi lajkovalo je ovu objavu koja prikazuje neobičan, ali vrlo domišljat način kako da nešto ovako glomazno preveze. Ovaj momak se stvarno dobro setio.

