Fenomen koji je „osvojio“ svet: Ovaj zvuk čuju samo mlađi od 25 godina – uverite se i sami!

TikTokom se širi viralni izazov koji je zbunio ljude, a zasniva se na teoriji da ne može svako čuti isti zvuk nakon navršene 25 godine.

Naime, tiktokerka @maystoo_88 objavila je video u kojem je napisala: „Samo ljudi ispod 25 godina mogu čuti ovaj zvuk.“

Izazov se sastoji od slušanja iritantnog zvuka visokog tona sve dok ga više ne čujete, a tvrde da im zvuk zadaje glavobolju i izgleda da ne mogu svi izdržati do kraja, piše Index.hr.

Pitate se u čemu je fora? Ukratko, neki ni ne mogu čuti zvuk (da, toliko ste stari). Uostalom, isprobajte sami.

U videu, 32-godišnja Mejlin Storbaken i njena 17-godišnja rođaka Karmen Elisabet Baklund proverile su teoriju. Kad je zasvirao visoki ton, kod Karmen je izazvao nelagodu dok se činilo da ga Mejlin ne čuje.

Video je pregledalo više od 77 miliona ljudi, a iako nije reč o dokazanoj teoriji, sudeći prema komentarima na TikToku, gotovo svi mlađi od 25 godina mogli su sasvim jasno čuti zvuk.

Prema ovoj teoriji, samo oni koji imaju oko 25 godina ili manje mogu čuti zvuk nazvan „ton komarca“, a radi se o frekvenciji od 17,4 kHz. Ali, ne brinite, ukoliko niste ništa čuli, verovatno je tako i bolje jer oni koji jesu tvrde da je reč o vrlo iritantnom zvuku.

