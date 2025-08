Jedna fotografija, snimljena u prodavnici negde na Balkanu, postala je svetski hit nakon objave na popularnoj Fejsbuk stranici.

Cene osnovnih životnih namirnica otišle su u nebesa, to svi znamo, ali da je došlo do toga da prodavnice od krađe štite flaše ulja – to je već poseban nivo.

