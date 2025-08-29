Fotografija ove zgrade iz Bugarske zaludela je svet, ljudi na Zapadu ne veruju da je ovo moguće

Da su na Balkanu tzv. „čardaci ni na nebu ni na zemlji“ sasvim normalna pojava dokazuje i ova fotografija zgrade u Bugarskoj.

Na krovu visoke zgrade, naime, nikla je velika, dvospratna kuća, obojena u ljubičasto koja ponosno stoji kao osmatračnica na nekadašnjim srednjevekovnim utvrđenjima.

„Ne, ne verujem da ovo postoji“, „Nadam se da ne duva jak vetar tamo“, samo su neki od komentara na ovo, još jedno u nizu, arhitektonsko čudo s brdovitog Balkana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com