Ganuće vas: evo zašto se čuveni francuski kuvar odrekao najprestižnijeg kulinarskog priznanja (foto)

Žerom Brošo (Jérôme Brochot), poznati francuski kuvar, odlučio je da vrati Mišlenovu zvezdu, najveće kulinarsko priznanje koje jedan kuvar može da dobije.

Brošo je vlasnik hotelskog restorana Le France u Montceau-les-Mines, nekadšnjem rudarskom gradiću sa oko 18.000 stanovnika. Njemu je 2011. godine dodeljena zvezda, kao nagrada za njegova velika dostignuća u oblasti kulinarstva. Međutim, zbog skupog renoviranja kuhinje je morao da se zaduži, i više nije bio u mogućnosti da zadrži bogate goste, te je morao da piše Mišlenovom vodiču i odrekne se svoje zvezde.

Sve do novembra, La France je nudio vrhunski meni od 130 dolara, što je bilo vrlo visoka cena za većinu stanovnika malog gradića u kome je nezaposlenost oko 21%. Bilo je mnogo gubitaka, i morao je da ostane sa samo 3 radnika kako bi mogao da priušti prvoklasne namirnice za svoje specijalitete po standardima Mišlena.

– Bile su to katastrofalne tri godne, rekao je Brošo za The New York Times i dodao:

– Snalazimo se kako umemo. Činimo sve da ovo mesto nastavi sa radom. I potrebne su mi ideje da preživimo. Bez Mišlenove zvezdice možemo da smanjimo cene i ponudimo jeftinije verzije naših najboljih jela. To nam je dovelo mnogo više ljudi u restoran, objasnio je Brošo za The Times.

Dok su stanovnici gradića uglavnom zadovoljni zbog ovog poteza vrhunskog kuvara, gradonačelnik ima potpuno suprotno mišljenje. – To što se odrekao Mišlenove zvezde je naškodilo celom regionu, rekao je on za lokalni list.