Ginisova rekorderka: tinejdžerka sa najdužom kosom na svetu (video)

Nova Ginisova svetska rekorderka za najdužu kosu na tinejdžeru, April Lorencati pokazala je svoju kosu do članaka. Ova sedamnaestogodišnjakinja raspustila je svoju bujnu kosu dužine 1,52 metra da bi je pokazala u svom rodnom gradu Vilja Karlos Pas. Lorencatijeva je objasnila da nije sekla kosu od svoje sedme godine, nakon lošeg iskustva sa frizurom.

– Želela sam da imam frizuru kao Matilda iz filma – priča ona. – Sutradan mi se to nije dopalo zato što se radilo o velikoj promeni… Od tada sam rekla da više neću da se šišam.

S obzirom na to da potiče iz malog grada u provinciji Kordoba, Lorencatijeva je počela da privlači pažnju turista. – Na ulici me obično zaustavljaju da mi postavljaju pitanja, koliko se dugo nisam šišala, da li planiram da se šišam i slične stvari. Ponekad me zovu Zlatokosa ili čujem ’Zlatokosa, pusti kosu – priča ona.

Jedina stvar koja joj i dalje smeta je vetar. – On mi toliko mrsi kosu da moram da pletem pletenice, jer ako to ne uradim, ne mogu da razmrsim kosu – dodala je Lorencatijeva.

(Sputnjik)