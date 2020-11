Golubica prodata za rekordnih 1,6 miliona evra (foto)

Nju Kim, dvogodišnja golubica za trke iz belgijske uzgajivačnice, prodata je na aukciji u Briselu jednom kineskom kupcu po rekordnoj ceni od 1,6 miliona evra, objavila je internet aukcijska kuća „Pipa“.

A two-year-old Belgian racing pigeon called New Kim set a world record of 1.6 million euros ($1.89 million) at an auction that ended on Sunday, the online auction house said. pic.twitter.com/KKNYEUXXnn

