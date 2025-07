Gotovo nemoguć matematički izazov posvađao ljude: Niko ne zna tačno rečenje

Sa toliko izazova na mreži, jedna matematička zagonetka se ističe i ostavila je mnoge korisnike nervoznim zbog svoje težine. Izazov je rešiti složen matematički problem koji može da vam sprži mozak. Ako sebe smatrate genijem za brojeve i logiku, možda ćete uspeti u ovoj potrazi.

Izazov uključuje popunjavanje praznina kako bi se formirao tačan izraz za sabiranje. Ovo jednostavno pitanje postalo je internet fenomen, jer ljudi postaju napeti dok ne reše ovu zagonetku mozga!

Can You Solve This?? pic.twitter.com/vNjZJmTINd

— GIDI (@Gidi_Traffic) December 29, 2023