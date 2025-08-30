Hiljade crvenokosih slave boju svoje kose na festivalu u Holandiji

U gradu Tilburgu, na jugu Holandije, hiljade crvenokosih ljudi iz celog sveta su ovog vikenda na godišnjem festivalu koji „slavi kosu vatrene boje“.

Izdanje festivala Dani crvenokosih za 2025. godinu uključuje muziku, hranu i radionice u skladu s potrebama crvenokosih – od davanja saveta za najbolju šminku, do prevencije raka kože koja je većini crvenokosih veoma bleda i osetljiva.

Organizatori očekuju da će trodnevni događaj privući nekoliko hiljada posetilaca iz oko 80 zemalja.

Festival je besplatan i otvoren za sve, sa izuzetkom grupne fotografije u nedelju kada će prisustvo biti ograničeno isključivo za „prirodne“ crvenokose.

Izdanje iz 2013. godine postavilo je Ginisov svetski rekord za „najveće okupljanje ljudi sa prirodnom crvenom kosom“: 1.672 ljudi je poziralo za tu grupnu fotografiju.

Tradicija je nastala pre dve decenije kada je holandski umetnik Bart Ruvenhorst objavio poziv za 15 crvenokosih modela za umetnički projekat u lokalnim novinama. Dobio je deset puta veći odziv nego što je očekivao i okupio je grupu za fotografiju.

Projekat je privukao toliko pažnje da je Ruvenhorst organizovao sličan susret sledeće godine i nastavio je da nadgleda festival dok se on proširivao u višednevni događaj kakav je danas „Festival je zaista neverovatan jer svi ljudi liče jedni na druge i osećaju se kao da su porodica“, rekao je.

Elunda Baker, holandska festivalska veteranka festivala sa 15 godina iskustva je, igrajući karte sa grupom crvenokosih prijatelja iz celog sveta koji se svake godine sastaju na festivalu, rekla: „Došla sam uglavnom iz radoznalosti, samo da vidim kako je to ne isticati se u masi“.

„Bilo je to zaista zanimljivo prvo iskustvo i jednostavno i dalje da dolazim jer sam ovde upoznala neke zaista divne prijatelje“, kazala je ona.

Crvenokosi mađioničar Danijel Hank je putovao šest sati iz Nemačke da bi bio na festivalu, sada ponosan što može da se pohvali kosom zbog koje je bio žrtva maltretiranja kada je bio dete.

„Mislim da me je zaista lako prepoznati jer nema toliko ljudi sa crvenom bradom, nema mnogo momaka sa dugom crvenom kosom“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com