Hiljade ljudi opet naselo na staru internet prevaru (foto)

Društvenim mrežama se ponovo proširila vest da će se 20. aprila ove godine na nebu pojaviti neobičan fenomen. Mnogi u tome nisu primetili ništa čudno, ali radi se, zaravo, o još jednoj inetrnet prevari.

Vest o „zelenom mesecu“ – pojavi koja se, navodno, viđa jednom u 420 godina, i prošle godine izazvala je buru na ineternetu, kada je neko odlučio da se našali i obradi običnu fotografiju Meseca.

S obzirom na to da smo nedavno imali priliku da vidimo plavi krvavi supermesec, mnogi su poverovali u šalu.

Broj 420 inače je usko povezan s kanabisom. Naime, 20. april (20.4.) smatra se u SAD nezvaničnim praznikom konzumiranja marihuane, piše B92.

Ista „vest“ pojavila se i u aprilu 2017.

In April 20th we will have a "Green Moon". It happens every 420 yrs. pic.twitter.com/IxC6APYpBo — vlh (@coton_luver) February 19, 2018

my sweet Grandma shared this on Facebook today. she really thought there was going to be a green moon pic.twitter.com/MRtOgP9qKR — kayla ree (@cartkayl) February 20, 2018