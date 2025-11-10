Hit foto: Stanari smislili neverovatan način da spoje dva stana u zgradi, ovako nešto još niste videli

Pred vama je još jedan neverovatan primer balkanske arhitekture – spajanje dva stana na različitim spratovima.
Bizarni primeri balkanske nadogradnje, proširenja terase i uređenja fasade nepresušan izvor smeha. Ali ma koliko nas uvek zadivila inovativnost i kreativnost, pitamo se šta će ovdašnji ljudi smisliti luđe i kreativnije. A sada smo dobili jedan takav neviđeni način spajanja dva stana koji se nalaze na različitim spratovima.
Niti su stanovi na istom spratu, niti jedan ispod/iznad drugoga, ali domišljati vlasnici uspeli su da pronađu rešenje kako da spoje svoje dve nekretnine.
