Hit foto: Stanari smislili neverovatan način da spoje dva stana u zgradi, ovako nešto još niste videli

Kada se spoje balkanska snalažljivost i želja da se kod komšije iznad ode bez izlaska na glavna vrata stana, dobijete upravo ovakvo urnebesno rešenje koje je oduševilo celi Balkan.

Pred vama je još jedan neverovatan primer balkanske arhitekture – spajanje dva stana na različitim spratovima.

Bizarni primeri balkanske nadogradnje, proširenja terase i uređenja fasade nepresušan izvor smeha. Ali ma koliko nas uvek zadivila inovativnost i kreativnost, pitamo se šta će ovdašnji ljudi smisliti luđe i kreativnije. A sada smo dobili jedan takav neviđeni način spajanja dva stana koji se nalaze na različitim spratovima.

Niti su stanovi na istom spratu, niti jedan ispod/iznad drugoga, ali domišljati vlasnici uspeli su da pronađu rešenje kako da spoje svoje dve nekretnine.

