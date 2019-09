Hit na internetu: Golub se „olakšao“ na glavu političara – usred intervjua (video)

Haime Andrade, predstavnik Demokratske stranke, razgovarao je s reporterkom na Irving Park Blu stanici o problemima na stajalištu koje građani nazivaju „stanica golubovo sr**e“. Dok je on pričao, na glavu mu je pao ptičji izmet.

RIGHT ON CUE: A pigeon relieved itself on state Rep. @AndradeRep40 as he spoke to CBS 2's @laurenvictory about a @CTA stop nicknamed the "pigeon poop station." “That’s what happens to my constituents," he said. "They get s**t on all time.” https://t.co/1mVonGXDfM pic.twitter.com/RZVKiuGqH0

