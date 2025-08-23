Hit prizor s jadranske plaže: Momak se na neverovatan način zaštitio od sunca (foto)

Internetom se širi fotografija koja je navodno snimljena na jadranskoj obali u Hrvatskoj, a čija je glavna zvezda muškarac koji je zbog neobične metode zaštite svoje glave od sunca nasmejao hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Umesto da zaštiti glavu šeširom, peškirom ili suncobranom, kao što većina ljudi radi, čovek je jednostavno stavio… motociklističku kacigu. Da, dobro ste pročitali – kacigu.

Scena koja je ne samo nasmejala prolaznike, već je i oduševila internet.

