Hit: Tramp u crkvu došao sa novom frizurom, ljudi u šoku (foto)

Donald Tramp pojavio se u nedelju iznenada u jednoj crkvi u Virdžiniji sa sasvim drugačijom frizurom od one s kakvom je svet navikao da ga viđa.

Tramp je u crkvu stigao s kačketom na glavi i u odeći za golf koji je igrao nešto ranije, pa su mnogi zaključili da američki predsednik nije imao vremena da se presvuče i sredi za crkvu. Kad je skinuo kačket, svi su u šoku gladali u njegovu frizuru.

Naime, Tramp je kosu začešljao unazad pa je neke posetio na lik Gordona Geka kog je Majkl Daglas glumio u filmu ‘Wall Street’ iz 1987. godine, a neke na Bifa, iz serijala „Povratak u budućnost“.

Trump’s new hair doing no favours in fighting the comparisons to future Biff Tannen pic.twitter.com/LSf3iXamUA

Komentara na Tviteru odmah su počeli da se nižu, a neki su se rugali Trampovoj novoj frizuru, dok se drugima svidela.

„Wow, izgleda kao prava osoba, a ne kao narandžasto stvorenje s kosom koja će svakog časa da odleti“, „Ova frizura mu je još lošija od one koju nosi svaki dan“, „To je Donald Tramp. On je došao da se moli za žrtve napada tek nakon što je odigrao golf. To je njegova golf frizura“,

„Ne sviđa li vam se Trampova kosa? Baš dobro izgleda“, „Izgleda manje bizarno“, „Izgleda kao druga osoba“, bili su samo neki od komentara.

What a devoted, well-rounded, elegant, tough and loving President we have. God bless America. We are all blessed for this man.

(A lot of the female Trump fans are saying his hair like this is a major turn-on. It actually is very refined.) pic.twitter.com/F1ksstEVoK

— Joey Nocolussione (@JoeyNoCollusion) June 3, 2019