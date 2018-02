Hitno: Ako žabac Romeo ne nađe svoju Juliju – nestaje čitava vrsta! (video)

Prirodnjaci u Boliviji ovih dana užurbano pretražuju čitavu zemlju u nameri da jednom žapcu nađu ženku. Koliko god ovo zvučalo kao romantična priča na Dan zaljubljenih, sve je daleko ozbiljnije jer je Romeo poslednji predstavnik svoje vrste koja bi mogla da izumre ukoliko uskoro ne dobije potomstvo, prenose mediji u svetu.

Romeo, 11-godišnji vodeni žabac strpljivo čeka svoju ženku već 9 godina. Vest da naučnici ne gube nadu, ali da im ponestaje vremena raširila se čitavom zemljom, ali i svetom, pa je čak i jedan sajt za upoznavanje rešio da pomogne i proširi vest, pa je Romeo čak dobio i svoj profil na tom sajtu.

If this water frog doesn't find his Juliet, his species could go extinct. So scientists have setup an online dating profile for Bolivia's loneliest frog. pic.twitter.com/Csre9pv6RK

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2018