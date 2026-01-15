Hoće li vam se ispuniti najveća životna želja: Izaberite samo 1 ružu sa slike i saznajte istinu

Ruža koju ste odabrali otkriće koja je vaša najveća životna želja i da li će se ostvariti. Najvažnije nikada ne gubite veru u sebe!

Pred vama je pet ruža, i dovoljno je da pogledate sliku i izaberete jednu od njih. Neka to bude nasumičan izbor ili jednostavno ruža koja vam je najlepša.

HOĆE LI TI SE NAJVEĆA ŽELJA IKADA OSTVARITI? IZABERI JEDNU RUŽU I SAZNAJ ISTINU ODMAH-ODGOVOR PROCITAJTE U KOMENTARU ISPOD Posted by Prirodni lijekovi i ljekovito bilje on Tuesday, May 14, 2019

Ako ste izabrali ružu broj 1

Vi ste izuzetno emotivna osoba. Ruža broj jedan simbolizuje nežnost jer i sama tako izgleda. Vi ste u duši jedno veliko dete i lako ste emotivno ranjivi. Može da vas povredi i najmanja sitnica iz razloga što umete da se potpuno predate, bilo u prijateljstvu ili u emotivnoj vezi. Vaše tajne ne odajete lako drugim ljudima jer imate strah od izdaje.

Porodica vam je od izuzetnog značaja, ali isto tako bitnu ulogu za vas u bilo kom odnosu igra poverenje. Bez njega vi prosto ne možete da funkcionišete. Kada je reč o novcu, niste neko ko bi dušu đavolu prodao zbog istog, nego se kao i u svim drugim situacijama zadovoljavate sitnicama, odnosno treba vam tek toliko da imate za normalan život.

Vaša najveća želja je da pronađete ljubav iz svojih snova, odnosno ljubav iz bajke, u kojoj su emocije večne, a kraj ne postoji, kao u onim starima pričama “živeli su srećno do kraja života.” Upravo to vam je potrebno, dakle neko ko može da vas razume, i da vas voli i prihvati takve kakvi jeste. Vi ste u ljubavi verni i odani i vaš najveći problem je što je jako teško pronaći nekog kao što ste vi.

Imamo dobre vesti za vas,vama jeste suđena prava, ljubav iz snova, ali ćete morati mnogo puta da se ubodete na trn, pre nego što naiđete na ružu, odnosno na partnera, koji je spreman da vam da celi svoj život.

Ako ste odabrali ružu broj 2

Ruža broj dva, kao i njena boja, simbolizuje ljubav u svakom trenutku i na svakom mestu. U svakom slučaju, ne radi se o ljubavi određene vrste, odnosno opšta ljubav, prema prijatelju ili porodici ili partneru. Osobe koje se odluče za ovu ružu neka budu uverene da su se opredelili za otvorenu saradnju, na svim poljima svoga života.

Te osobe su požrtvovane u svakom trenutku, pa ako je potrebno i da rizikuju, da bi ostvarili svoje ciljeve, one će to i uraditi. Jednostavno, ljudi koji se odluče za ružu broj dva, spremne su na sve, zarad svoje sreće. Ništa ne rade slučajno niti delimično, nego od početka do kraja, ne birajući sredstva, čine sve da bi došli do svoga cilja. U ovom slučaju cilj je ostvarenje želje.

Najveća želja ljudi koji su odabrali ovu ružu, jeste da njihov život bude srećan u ljubavi, jer im je ljubav smisao života. Osobe koje odaberu ovu ružu su nažalost osuđene na to da večno pate zbog ljubavi, tako da im je želja teško ostvariva, ali će u poznim godinama ipak naići na pravu osobu.

Ako ste odabrali ružu broj 3

Vi ste veseli i večno bezbrižni. Vaše ponašanje liči na ponašanje leptira u proleće, za svaki problem nalazite rešenje jer ste vesele prirode i za vas nema nerešive situacije. Vaše su misli svetle i optimistične i za vas i kada je crna situacija, vi je zbog svoje vesele prirode pretvarate u manje lošu i gledate to sa vedrije strane.

Zbog svoje vesele prirode drugi vas vole i u svojim teškim trenucima, uvek traže vas, da ih utešite i oraspoložite. Takođe, vi ste u stanju da rešite i tuđe probleme kao da su vaši.

Prijatelji vas vole, a poznanici obožavaju i svi bi da budu uvek u vašem društvu.

Vaša najveća želja je da uspete u poslovnom smislu. Mnogo ulažete u vaše obrazovanje i brinete da li ćete biti uspešni u vašoj profesiji, onoliko koliko ste uspešni u svim drugim sferama vašeg života.

Sa obzirom da izuzetno puno ulažete u rad na sebi i u sebi, velike su šanse da ćete nizati velike poslovne uspehe, ma koji izbor vašeg zanimanja bio. Jedino na šta vam skrećemo pažnju, jeste činjenica da je lepo imati novac, ali da ne smete zaboraviti koliko je važno u svom životu imati ljubav.

Ako ste odabrali ružu broj 4

Vi nikada nećete biti sigurni da li ste vi izabrali ružu, ili je ruža izabrala vas. Ova ruža otkriva vaš težak karakter, odnosno pokazuje pravo emotivno stanje kada ste vi u pitanju. Vaše srce je nedavno ranjeno, pa ste shodno tome odabrali ružu koja izgleda kao da je upravo počela da crni, odnosno da se suši.

Nimalo radosti u vašem ponašanju, u vašoj volji za životom i vašoj snazi. Deluje kao da su vam sve lađe potonule. Oko vas je sve crno, a vi se ponašate još gore. Ne smejete se, ne družite se, tako da na stvari gledate sa strahom od sutrašnjeg dana. To vam je velika greška bez obzira na trenutnu situaciju, bar malo optimizma nije na odmet.

Ako ste odabrali ružu pod brojem četiri, vaša najveća želja jeste da promenite stav prema svetu i okolini, odnosno da prestanete da budete takav pesimista i sve gledate crno. Odnosno, vi ste u životu toliko patili da se neprestano nadate da će i za vas doći bolji dani. Imate osećaj da se sudbina urotila protiv vas, ako da jedino što želite jeste da vam prođu teški dani.

Ako ne promenite svoje ponašanje i ne unesete malo optimizma u svakodnevni život, vaša je želja neostvarive prirode. Sami krojite svoju sudbinu, i sve je u vašim rukama!

Ako ste odabrali ružu broj 5

Ova ruža predstavlja vaš razvoj i napredak u svakom smislu. Sve ono što je do sada stajalo u mestu sada će da se promeni. Vi ćete prosto procvetati poput ruže koju ste izabrali. Ukazaće vam se velike šanse za napredak i otvoriće vam se veliki putevi i biće vam pruženo više šansi. Vaše je kojim putem ćete krenuti i šta ćete izabrati. S obzirom da imate volju da se borite i da ste dovoljno sposobni i hrabri, imajte na umu da ništa nije nemoguće!

Najveća želja osoba koje su odabrale ružu pod brojem pet je da se ostvare u porodičnom životu. Vi ste odgajani tako da vam je porodica prioritet, a dom svetinja. Vi ćete ceo svoj život podrediti tome da pronađete srodnu dušu sa kojom ćete ostvariti ljubav iz bajke. Vama je potomstvo najvažnije, tako da će se sve vaše želje ostvariti one sekunde kada postanete roditelj. Realno gledano, vi od života ne tražite puno, jer hvala Bogu, život vam je već pružio puno. Samo se nemojte menjati i ostanite tako vedri, i što je najvažnije nikada ne gubite veru u sebe!

