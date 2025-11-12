I najbolji vozači greše: Da li znate ko ima prednost na raskrsnici?

Sramota je ne znati ovo! Ova raskrsnica je toliko prosta da je neverovatno da i najbolji vozači greše!

Priznajte, ni vi ne znate! Dva idu pravo, treći skreće – ko ima prednost? Raskrsnica gde i najbolji vozači greše.

Dolazak na raskrsnicu tokom vožnje često može izazvati zbunjenost. Ako se tri vozila istovremeno nađu na istoj raskrsnici, to može dovesti do komplikacija, ali njih je ipak lako izbeći.

Internetom se proširila fotografija koja simulira jednu od mogućih situacija. Na raskrsnici bez semafora i saobraćajnih znakova su se istovremeno našla tri vozila, a pitanje je koje od njih ima prednost?

Dva vozila idu pravo, a jedno skreće

Žuti i plavi auto na ovoj raskrsnici nastavljaju pravo, dok kamion skreće levo. Dobro proučite fotografiju, razmislite i probajte da tačno odgovorite na pitanje.

Pravilo desne strane je ključ. Na ovakvoj raskrsnici bez znakova i semafora, jedino pravilo koje važi jeste da prednost uvek ustupate vozilu koje vam dolazi zdesna…

