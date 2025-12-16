Iako izgleda prosto, 98% ljudi pogreši: Da li ste među onih 2% genijalaca koji znaju tačan odgovor?

Samo 2% ljudi zna tačan odgovor na ovu mozgalicu. Testirajte svoje znanje i proverite da li ste genije! (foto)

Samo 2% ljudi uspeva! Proverite da li ste genije i otkrijte tačan odgovor na zadatak koji je zbunio ceo internet.

Bright Side na Fejsbuku povremeno objavljuje mozgalice koje na prvi pogled deluju vrlo jednostavno, ali redovno se ispostavlja da je mnogima poštovanje redosleda računskih operacija prezahtevan poduhvat.

Mozgalice koje uključuju osnovne matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) često zbunjuju ljude jer zaboravljaju na ključno pravilo: PEMDAS ili BODMAS (Zagrade, Eksponenti, Množenje/Deljenje, Sabiranje/Oduzimanje).

Veliki broj ljudi računa redom, s leva na desno, što gotovo uvek vodi do pogrešnog rezultata. Zato ovakvi zadaci postaju viralni – zbog svoje jednostavnosti, a istovremeno velikog broja grešaka.

Ispod mozgalice koju su objavili i dalje se nižu najrazličitiji odgovori i iako ima onih koji ostavljaju tačna rešenja, velik broj komentatora negde se zezne.

Where are the Maths lovers ? Posted by Sangeet 106fm on Tuesday, July 13, 2021

Zašto je 98% ljudi zbunjeno?

Razlog leži u činjenici da se redosled operacija uči u osnovnoj školi, ali se kasnije retko koristi u svakodnevnom životu. Naš mozak teži da stvari pojednostavi i da računa linearno. Međutim, u matematici je stroga hijerarhija neophodna za jedinstven i tačan odgovor.

Ovo nije samo test matematike, već test pažnje i logike. Pravilo kaže: prvo se rešavaju operacije u zagradi, zatim množenje i deljenje (koje imaju isti prioritet i rešavaju se redom), i na kraju sabiranje i oduzimanje (takođe isti prioritet, ređaju se redom).

Kada se zadatak pogrešno protumači, to obično znači da je prekršen neki deo tog redosleda, pa se dobije logičan, ali matematički netačan broj.

Ako ste se uhvatili u zamku i vaš rezultat je neki od uobičajenih pogrešnih, niste jedini – deo ste te većine. Ali ako ste uspeli da primenite pravila i dođete do jednog, nedvosmislenog rešenja, onda ste deo onih 2% genijalaca koji su zadržali jasnu logiku.

Da li ste vi došli do tačnog rešenja?

Pogledajte zadatak, uzmite papir i olovku i pokušajte da izbegnete uobičajene zamke. Podelite u komentarima koji je vaš rezultat i zašto mislite da je tačan!

