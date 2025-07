Ilon Mask podelio uznemirujuću kartu Evrope: Srbija i Kosovo posebno izdvojeni, evo i zašto (foto)

Maskova mapa šokirala Evropu

Američki milijarder Ilon Mask izazvao je buru na društvenim mrežama objavom mape Evrope koja prikazuje stope fertiliteta. Uz poruku „Ili će Evropa početi da zasniva velike porodice ili će nastaviti da nestaje“, Mask je upozorio na ozbiljnu demografsku krizu koja pogađa kontinent.

Fertilitet označava prosečan broj dece koju jedna žena rodi tokom svog plodnog perioda, između 15. i 49. godine života. Da bi broj stanovnika ostao stabilan, neophodno je da ta stopa bude oko 2,1 dete po ženi. Ipak, većina država Evrope daleko je ispod tog praga, što pokazuje zabrinjavajući trend opadanja populacije.

Na mapi koju je podelio, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Moldavija nalaze se u žutoj zoni, što označava nisku, ali ne alarmantnu stopu fertiliteta. Stopa od 2,1 deteta po ženi smatra se minimumom za stabilan broj stanovnika, a većina evropskih zemalja je daleko ispod tog praga.

Posebno je izdvojeno Kosovo, koje je označeno zelenom bojom sa stopom od 1,9 – najbližom potrebnom nivou za demografsku obnovu. Ova razlika izazvala je dodatne reakcije, s obzirom na političku osetljivost regiona i činjenicu da je Kosovo prikazano kao zasebna teritorija.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025