Imate 20 sekundi za ovaj matematički zadatak za osnovce: Da li rešavate iz prve ili ćete se obrukati?

Zadatak za osnovce koji obara i odrasle. Imate tačno 20 sekundi i jednu šansu - uzmite olovku i proverite koliko ste brzi.

Ovaj zadatak za osnovce izgleda bezazleno dok ga ne pročitate drugi put. Tačan odgovor postoji, ima ga samo jedan i krije se iza jednog pravila iz petog razreda koje su mnogi davno zaboravili. Trik nije u računici, već u redosledu.

Uzmite štopericu, imate 20 sekundi!

Na prvi pogled, jednačina 88 ÷ 4 x (6 + 9) = ? deluje kao stvar za nekoliko sekundi. Problem nastaje kad krenete da računate redom, sleva nadesno, bez razmišljanja. Tu većina padne.

Matematičke mozgalice nisu samo zabava. One rasterećuju glavu, treniraju pamćenje i vraćaju vam koncentraciju koja se izgubi tokom dana. Svaki ovakav školski zadatak je mala vežba za mozak.

Kako se zapravo rešava ovaj zadatak za osnovce

Ključ je u pravilu koje se zove PEMDAS, odnosno redosled računskih operacija. Prvo idu zagrade, pa stepeni, zatim množenje i deljenje sleva nadesno, i na kraju sabiranje i oduzimanje.

U ovoj jednačini nema stepena, ali ima zagrada. Tu počinjete:

Prvo zagrada: (6 + 9) = 15

Ostaje vam: 88 ÷ 4 x 15

Deljenje je prvo na redu: 88 ÷ 4 = 22

Konačno množenje: 22 x 15 = 330

Dakle, tačan rezultat je 330. Ako ste došli do tog broja u roku od 20 sekundi, vaša mentalna agilnost je odlična.

Najčešća greška u ovom testu inteligencije

Većina ljudi koja promaši odgovor uradi jednu od dve stvari. Ili krene sleva nadesno bez poštovanja prioriteta, pa dobije pogrešan broj. Ili prvo pomnoži 4 x 15, pa onda podeli, što je takođe pogrešno.

Trik je u tome da množenje i deljenje imaju isti prioritet. Kad su jedno pored drugog, ne birate koje vam je „lepše“, već idete striktno sleva nadesno. Zato 88 ÷ 4 mora prvo, a tek onda množenje sa 15.

Šta vaš rezultat zaista govori

Ako ste rešili ovaj matematički izazov iz prve, imate solidno radno pamćenje i brzu logiku. Ako vam je trebalo više od minuta, to nije razlog za paniku. Mozak se trenira kao mišić, a mozgalica za osnovce poput ove je savršen zagrev.

Probajte da svaki dan rešite po jedan ovakav zadatak. Posle nedelju dana primetićete da brže donosite odluke i lakše pratite više stvari odjednom.

A vi, jeste li dobili 330 iz prve ili ste se obrukali? Napišite u komentarima koliko vam je sekundi trebalo.

