Imate IQ preko 140 ako za 5 sekundi primetite šta nije u redu na ovoj slici

Ova mozgalica za 5 sekundi otkriva da li imate visok IQ - pogledajte sliku autobusa, pronađite grešku i proverite oštrinu uma (foto).

Imate visok IQ ako za samo pet sekundi uočite šta nije u redu na slici autobusa sa tri putnika. Ova mozgalica deluje banalno, ali zavarava i one koji se hvale oštrim okom. Trik je sakriven baš na mestu gde najmanje gledate. Pre nego što krenete, znajte da većina ljudi gleda u pogrešnom pravcu.

Testovi inteligencije su naizgled jednostavne zagonetke koje proveravaju vaše veštine kritičkog razmišljanja. Aktiviraju logiku, analitiku i pažnju u isto vreme. Mozak radi punim kapacitetom dok traži anomaliju na slici.

Redovno rešavanje ovakvih izazova jača prepoznavanje obrazaca, pamćenje i brzinu zaključivanja. Sa vremenom dobijate oštriji um i bolje rešavate stvarne probleme, ne samo crteže.

Scena u autobusu koja krije zamku

Pred vama je prometna ulica i autobus u pokretu. Unutra sedi troje putnika, a za volanom vozač. Na prvi pogled sve štima, boje su žive, ulica je živa, putnici opušteni.

Ipak, jedan detalj kvari celu sliku. Samo osobe sa izraženom pažnjom prema sitnicama i visokom inteligencijom otkriju ga za pet sekundi.

Možete li vi? Vreme počinje sada.

Pažljivo pređite pogledom preko autobusa, putnika i ulice. Ne gubite vreme na pozadinu, fokus držite na samom vozilu. Ako imate koeficijent inteligencije iznad proseka, oko će vam odmah skočiti na pravo mesto.

Vreme ističe. Reagujte brzo. Jeste li pronašli grešku? Nastavite da tražite, tu je.

Rešenje koje otkriva ko ima visok IQ

I, vreme je isteklo. Greška je u tome što je vozačevo sedište okrenuto u suprotnom smeru od kretanja autobusa. Vozač zapravo sedi naopako u odnosu na put. Ako ste to uočili u zadatom roku, čestitamo, spadate u uzak krug ljudi sa odličnom moći zapažanja.

Ako niste, ne brinite. Ovakve mozgalice za inteligentne se uče vežbom. Što više slika analizirate, brže ćete primećivati neobičnosti.

Šta tačno znači visok IQ i gde se nalazite

Koeficijent inteligencije meri se testovima sa zagonetkama, nizovima brojeva i prepoznavanjem obrazaca. Rezultati dele ljude u nekoliko kategorija:

IQ preko 140 – nivo genija i prirodnih lidera

– nivo genija i prirodnih lidera IQ između 131 i 140 – istraživači, stručnjaci, vrhunski menadžeri

IQ između 121 i 130 – oko 6 odsto svetske populacije, znatno iznad proseka

IQ između 111 i 120 – nivo blago iznad normale

IQ između 101 i 110 – prosečna inteligencija

Koliko je sekundi dovoljno da se reši IQ test

Pet sekundi je granica koja razdvaja prosečnog posmatrača od osobe sa izuzetnom pažnjom. Ko za to vreme uoči okrenuto sedište vozača, ima vizuelnu inteligenciju iznad proseka i pripada uskoj grupi sa potencijalno visokim IQ-om.

Kako da popravite rezultat na sledećoj mozgalici

Ne gledajte sliku u celini, već je mentalno podelite na četiri kvadranta. Idite redom, jedan po jedan. Tražite ono što ne pripada kontekstu, a ne ono što je očigledno pogrešno.

Vežbajte svakodnevno barem jednu ovakvu zagonetku. Mozak voli rutinu, a brzina prepoznavanja anomalija raste već nakon nedelju dana redovnog treninga.

A vi, koliko vam je tačno trebalo da uočite grešku u autobusu?

