Imate li oko sokolovo: Pronađete mačku među neboderima za 10 sekundi

Ukoliko za samo 10 sekundi pronađete mačku koja se skriva među neboderima, možda možete da se pohvalite da imate oko sokolovo.

Ilustracija prikazuje nizove crno-belih nebodera različitih oblika i veličina. Neboderi imaju zamršene uzorke, zbog čega je iluziju teže rešiti

Can YOU spot the cat hiding among the skyscrapers? This brainteaser will put you to the test see full article – https://t.co/iXVTevLydD pic.twitter.com/rJ5gFF0srM

— Pet News 2Day (@petnews2day) September 13, 2022